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وسائل إعلام: مظروف بداخله ثلاث رصاصات أرسل إلى البابا

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وسائل إعلام: مظروف بداخله ثلاث رصاصات أرسل إلى البابا
AFP
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 ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" إن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.

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وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".

وصادرت  قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.

ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضا قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.

المصدر: نوفوستي

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