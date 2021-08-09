موسكو تتوقع أن يكون لقاء الدوحة المقبل بشأن أفغانستان مرحلة مهمة

قال مدير الإدارة الآسيوية الثانية لدى وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن التوقعات من لقاء الدوحة بشأن أفغانستان في 11 أغسطس، إيجابية، وإن اللقاء سيمثل مرحلة مهمة.

وأضاف كابولوف أنه لا يمكن الحديث عن تقدم حقيقي في عملية السلام في إطار المحادثات بين أطراف الصراع في أفغانستان قبل الخريف المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، في 11 أغسطس، اجتماعا لـ "الترويكا" الموسعة (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.

ولا تزال المواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" مستمرة منذ عدة سنوات.

وسيطرت الحركة في الأشهر الأخيرة على مساحات شاسعة من المناطق الريفية والحدودية، وشنت هجمات على المدن الكبرى.

ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي