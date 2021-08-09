فرنسا.. التصريح الصحي يدخل حيز التنفيذ على الرغم من المظاهرات ضده

يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان، على الرغم من اعتراض الشارع، بعدما صدق عليه المجلس الدستوري، للحد من كورونا.

وسيتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة.. وحتى إذا ارادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

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وأعلنت الحكومة أنه سيكون هناك أسبوع من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر).

وأقر المتحدث باسم الحكومة، غابريال اتال، بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا، بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.

وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت، مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.

من جهته قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إنّ "التصريح الصحّي والتقدّم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".

وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام "التصريح الصحي".

وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت، أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه، أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض .

وتدخل هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ، بينما شهدت فرنسا، السبت، خلال عطلة نهاية الاسبوع الرابعة على التوالي، مزيدا من المظاهرات ضد التصريح الصحي والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية الصحية.

واعتراضا على التصريح الصحي خرجت في فرنسا مسيرات احتجاجية شارك فيها نحو 237 ألف شخص، بينهم 17 ألفا في باريس.

ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي، معتبرين انه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق، خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب اي مؤسسة عمل موظف لديه ليس بحوزته تصريح أمان.

أما الحكومة فتشدد باستمرار على أن عدد الذين تلقوا اللقاح يفوق بكثير عدد المتظاهرين.

وقال وزير الصحة الفرنسي إن "وجه فرنسا التي تقاتل هو وجه ملايين الفرنسيين الذين احترموا تدابير التباعد واهتموا بأحبائهم وتلقوا اللقاح". وأضاف: "هؤلاء نتحدث عنهم للأسف بدرجة أقل من الحشد المناهض للتطعيم والعلوم والدولة".

وتابع: "أنا على استعداد لسماع المخاوف وأن أفعل كل شيء لطمأنة القلقين، ولكن في لحظة ما أقول كفى".

وحتى السبت كان 44.6 مليون فرنسي (66.2% من السكان) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و37 مليونا (55.1 %) استكملوا اللقاح.

وكانت السلطة التنفيذية الفرنسية تريد تحقيق الهدف المتمثل بتطعيم خمسين بالمئة من السكان بجرعة أولى بحلول نهاية أغسطس. وتؤكد مصادر فيها أن خطاب إيمانويل ماكرون في 12 يوليو أعطى دفعا للحملة.

فمنذ ذلك الحين تم تحديد أكثر من 6.8 ملايين موعد لتلقي جرعة أولى، كما تؤكد مصادر قريبة منه.

المصدر: أ ف ب