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الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا منذ يوليو الماضي

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الهند.. معدل الإصابات اليومية بكورونا لا يزال يتراوح بين 30 و40 ألفا يوميا منذ يوليو الماضي
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لا تزال الهند تسجل ارتفاعا بالإصابات بفيروس كورونا بمعدل يتراوح بين 30 و 40 ألف حالة إصابة يوميا، منذ يوليو الماضي، معلنة عن تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة خلال آخر24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة بالهند، "تسجيل 35499 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع مجموع عدد الإصابات فيها إلى 31.97 مليون حالة".

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ووصل إجمالي الوفيات في الهند من جراء الفيروس إلى 428309 بعد تسجيل 447 حالة وفاة يوم أمس.

وطلبت الحكومة الهندية من سلطات الولايات فرض قيود شديدة قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، محذرة من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار كورونا وزيادة جديدة في معدل الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز 

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