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وكالة: فصل ومعاقبة أكثر من 30 مسؤولا صينيا بسبب كورونا

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وكالة: فصل ومعاقبة أكثر من 30 مسؤولا صينيا بسبب كورونا
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أفادت وسائل إعلام بأن أكثر من 30 مسؤولا صينيا تم فصلهم من العمل أو تلقوا عقوبات بسبب اتهامات بأنهم فشلوا في التعامل بشكل صحيح على احتواء أحدث موجة من فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فإن من بين الذين تم فصلهم من العمل نائب رئيس بلدية، ورؤساء أحياء ولجان صحية بالمدينة، وموظفون في إدارة المستشفيات والمطارات وأقسام السياحة.

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من جهة أخرى أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة جديدة لانتقال العدوى محليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتبط التفشي الأخير لفيروس كورونا الذي انتشر في البلاد، بالمطار في مدينة نانجينغ الشرقية، إذ انتشر نوع "الدلتا: شديد العدوى بين عمال المطار، وانتقل منذ ذلك الحين من مقاطعة هاينان الاستوائية في الجنوب إلى منغوليا الداخلية في أقصى الشمال.

وأدى تفشي المرض إلى تجديد قيود السفر وإغلاق المجتمع، وإغلاق مدينة تشانغ جياجيه بأكملها، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

المصدر: أسوشيتيد برس

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