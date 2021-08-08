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اندلاع حريق في سفينة صيد روسية داخل ميناء نرويجي (صورة)

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اندلاع حريق في سفينة صيد روسية داخل ميناء نرويجي (صورة)
Reuters IAN/WAW/SU
صورة تعبيرية
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قالت شرطة مقاطعة فينمارك النرويجية إن سفينة صيد روسية اشتعلت فيها النيران داخل ميناء كيركينيس شمال البلاد.

وكتبت الشرطة في تغريدة على "تويتر" أنه "تم إجلاء طاقم السفينة، وتحاول فرق الإطفاء التعامل مع الحريق".

وفي وقت لاحق أفادت صحيفة "سور فارانجير أفيس" المحلية بأن حريقا نشب في سفينة الصيد "تامانغو" برصيف حوض بناء السفن في كيميك، لافتة إلى أنه كان على متنها 22 من أفراد الطاقم، ولم يصب أي أحد منهم بجروح، فيما تم إخماد الحريق على الساعة 14:10 بتوقيت موسكو.

المصدر: "نوفوستي"

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