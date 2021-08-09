قائد الحرس الثوري الإيراني: جزء مهم من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية حدث في العراق

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الولايات المتحدة في طريق الزوال من الساحة العالمية.

وأضاف، خلال استقباله يوم الأحد في طهران رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، أن "جزءا مهما من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية حدث في العراق، حيث أصبحوا بين شرين، فإن بقوا يتكبدون الأضرار وإن غادروا فهم مهزومون".

وتابع أن "الكلمة الأساسية تقال في الميدان دوما والقدرات السياسية الحقيقية هي القدرات الميدانية، وأداء الحشد الشعبي رائع جدا في هذا الميدان وستتوسع قدراته إن شاء الله تعالى كقوة دفاعية وجهادية ذات أهداف كبيرة وإيمان قوي وانسجام داخلي وانتظام وانضباط عالي المستوى".

وختم تصريحاته بالقول "نحن داعمون لكم في جبهة المقاومة واستمرار هذه المعركة الكبرى ونأمل بأن يتحقق قرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الأميركية من العراق بصورة عملية وبأفضل صورة ممكنة وأن يواصل العراق المستقل والمقتدر والآمن طريقه من دون تواجد المحتلين".

المصدر: وكالة "فارس"