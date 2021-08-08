قتلى ومصابون في إطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية

ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية يوم الأحد، أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء إثر إطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.

ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

هذا ولم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما.

2 killed and 3 injured in a shooting near 101 Wortman Ave in Brooklyn, New York https://t.co/2RbbfxMv7R — Gun Violence Archive updates (@GunVAupdates) August 8, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية