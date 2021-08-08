 
مباشر

قتلى ومصابون في إطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية

أخبار العالم

قتلى ومصابون في إطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية
Reuters
قتلي ومصابون في إطلاق نار خارج حفل في مدينة بروكلين الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0fd

ذكرت الشرطة في مدينة بروكلين الأمريكية يوم الأحد، أن حفلا في المدينة انتهى بإراقة الدماء إثر إطلاق النار على خمسة رجال، قتل اثنان منهم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة توجهت إلى مكان الحادث في شرق نيويورك إثر بلاغ بوقوع إطلاق نار.

ولم تقم الشرطة باعتقال أي شخص كما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

هذا ولم يتم الكشف عن هوية القتيلين لحين تعرف أسرهما عليهما.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا