"طالبان": لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان

قال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، يوم الأحد، إنه لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مع الحكومة الأفغانية.

وأضاف المتحدث في حوار تلفزيوني أن الحكومة الأفغانية "اختارت إعلان الحرب"، محذرا من زيادة التدخل الأمريكي في أفغانستان.

وسيطر مقاتلو الحركة على عشرات المقاطعات والمعابر الحدودية في الأشهر الماضية وكثفوا الضغط على عدة عواصم إقليمية منها هرات في الغرب وقندهار في الجنوب مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

واكتسب هجوم "طالبان" زخما في الأيام الأخيرة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستنهي مهمتها العسكرية في البلاد بحلول آخر أغسطس.

المصدر: "رويترز"