البرازيل.. 399 وفاة و13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 399 وفاة و13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 563151، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 20 مليونا و165672.

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وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المصدر: "رويترز"