مصرع جندي روسي وإصابة آخرين جراء حادث مروري في أرمينيا

أعلن الجيش الروسي أن أحد عناصره لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة الخطورة جراء حادث مروري وقع في أرمينيا.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للجيش الروسي أن الحادث وقع صباح يوم أمس الأحد جراء انقلاب عربة عسكرية على طريق غيومري-يريفان قرب بلدة تالين.

وأشار الجيش إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى على وجه السرعة وتلقوا المساعدة الطبية اللازمة.

وحسب البيانات الأولية، حصل الحادث نتيجة لفقدان سائق العربة السيطرة عليها، وأطلقت قيادة القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

المصدر: "نوفوستي"