تركيا: اليونان طلبت منا مساعدتها في إخماد الحرائق

أعلنت تركيا أنها تلقت طلبا من اليونان للمساعدة في إخماد حرائق الغابات الواسعة التي تعاني منها حاليا، وذلك على الرغم من الخلافات القائمة بين الجارتين.

وصرح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في ولاية موغلا التي تشهد أيضا حرائق غابات منذ عدة أيام، أن أثينا طلبت من أنقرة منحها طائرات لإطفاء الحرائق.

وتعهد الوزير بأن الجانب التركي سيقيم هذا الطلب، قائلا: "عندما نتمكن من السيطرة على الحرائق المندلعة في بلدنا، سنقدم المساعدة إلى اليونان وسنقيم طلبها".

وتعاني تركيا واليونان على حد سواء من حرائق واسعة في العام الجاري.

ولقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في تركيا نتيجة للحرائق.

المصدر: "الأناضول"