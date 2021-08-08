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مقتل مدعين عامين أفغانيين جراء استهداف سيارتهما في ضواحي كابل

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مقتل مدعين عامين أفغانيين جراء استهداف سيارتهما في ضواحي كابل
ago.gov.af
مقر النيابة العامة الأفغانية
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لقي اثنان من موظفي النيابة العامة الأفغانية مصرعهما اليوم الأحد، نتيجة هجوم استهدف سيارتهما في ولاية كابل، حسبما أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية.

ونقلت القناة عن النيابة العامة قولها إن "مدعين عامين قتلا وأصيب آخر بجروح جراء هجوم على عربة كانت تقلهم في منطقة ده سبز (شمال شرقي العاصمة كابل)".

المصدر: RT

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