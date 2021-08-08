مقتل مدعين عامين أفغانيين جراء استهداف سيارتهما في ضواحي كابل

لقي اثنان من موظفي النيابة العامة الأفغانية مصرعهما اليوم الأحد، نتيجة هجوم استهدف سيارتهما في ولاية كابل، حسبما أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية.

Two prosecutors killed, another wounded in attack on vehicle carrying them in Deh Sabz area of Kabul: Attorney General's Office — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 8, 2021

ونقلت القناة عن النيابة العامة قولها إن "مدعين عامين قتلا وأصيب آخر بجروح جراء هجوم على عربة كانت تقلهم في منطقة ده سبز (شمال شرقي العاصمة كابل)".

المصدر: RT