سويسرا.. احتجاجات على خلفية حكم بتخفيف عقوبة مدان بالاغتصاب

تظاهر مئات أمام محكمة الاستئناف السويسرية، التي خففت الشهر الماضي حكما بالسجن ضد مدان بالاغتصاب، بحجة أن عملية الاغتصاب استمرت 11 دقيقة فقط، وأن الضحية لم تتعرض لإصابة بالغة.

وحمل المتظاهرون، وأغلبهم سيدات، لافتات أمام محكمة بازل ورددوا هتافات "11 دقيقة وقت طويل أكثر من اللازم"، مستنكرين حكم المحكمة الذي خفض عقوبة السجن للمتهم البالغ من العمر 33 عاما من 4 سنوات وثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فقط.

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وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن القاضي قال أيضا في الحكم الصادر الشهر الماضي إن "ضحية الاغتصاب الأنثى أرسلت إشارات معينة".

وتعرضت امرأة للاغتصاب في فبراير من العام الماضي بعد زيارتها لملهى ليلي من قبل الشاب البالغ من العمر 33 عاما ورفيقه البالغ من العمر 17 عاما، والذي ما يزال يخضع للمحاكمة حاليا في محكمة الأحداث السويسرية.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحية ولا المتهمين.

وقال محامي الضحية إنها "أصيبت بصدمة جراء الحكم، الذي بدا وكأنه يلوم الضحية جزئيا على تعرضها للاغتصاب".

وقالت المحكمة إن القاضي أعلن الحكم في قاعة المحكمة الشهر الماضي ولكن الحكم الكتابي سوف ينشر في غضون أسابيع قليلة.

المصدر: "أسوشيتد برس"