"زمان" التركية: أردوغان يتجه للإطاحة بـ 3 وزراء في الحكومة

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم الإطاحة بثلاثة وزراء في الحكومة، لافته إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من استقالة وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق.

ووفق الصحيفة، تدور الأحاديث حاليا حول استعداد أردوغان للإطاحة بكل من وزير الزراعة والغابات بكر بكدميرلي، ووزير الصحة فخر الدين كوجا، ووزير السياحة والثقافة محمد نوري أرسوي، من مناصبهم.

ويعد العامل المشترك بين الوزراء الثلاثة المشار إليهم حسب "زمان"، هو إثارتهم للجدل بالرأي العام التركي خلال الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن "الرأي العام التركي منزعج من ببكدميرلي حتى قبل حرائق الغابات التي يشهدها الساحل الجنوبي للبلاد"، مؤكدة أن "هذا أثار انزعاج أردوغان".

وذكرت أن "المزارعين منزعجين من تراجع المبيعات بسبب تراجع الطلب على السلع الزراعية كالبطاطس والبصل بالتزامن مع جائحة كورونا والمشكلات التي تواجه مزارعي التفاح، مفيدة أن "حرائق الغابات الأخيرة بدأت في تدمير الثقة بالحكومة".

وبخصوص وزير الصحة أوضحت الصحيفة أن إقالة أردوغان لنائبة كوجا، أمينة ألب ماشا، كانت بمثابة إشارة لاستعداده لإقالة كوجا من وزارة الصحة.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرا، وهو الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر.

وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح خاصة مع عدم توافر طائرات إطفاء حريق.

هذا وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا بواقع 18 طائرة.

المصدر: "زمان"