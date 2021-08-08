سيناتور أمريكي: وزير سابق شهد بأن ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء هزيمته

قال سيناتور أمريكي إن جيفري روزن القائم بعمل وزير العدل سابقا، شهد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس في الأسابيع الأخيرة من ولايته ضغوطا على الوزارة لإلغاء هزيمته الانتخابية.

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وفي تصريحات لشبكة CNN قال الديمقراطي ديك دوربن، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن روزن أدلى بشهادة "لا تقدر بثمن" خلال جلسة مغلقة بمجلس الشيوخ، على مدى سبع ساعات أمس السبت، تحدث خلالها عن سعي ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وبحسب دوربن، فقد شهد روزن بأن ترامب ضغط عليه مباشرة ليؤكد كذبا أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن.

وأوضح دوربن أن ترامب كان "محددا جدا" في ضغوطه هذه، مضيفا أن "الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئا".

وجاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب وثائق لوزارة العدل تظهر أن ترامب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية تمثل "فسادا".

وقال دوربن لـ CNN إن اللجنة القضائية تريد أيضا الحصول على شهادة من الوزير السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب. وكان بار قد استقال من منصبه في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترامب أمام بايدن.

المصدر: "رويترز"