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الرئيس الإيراني يسحب جميع الشكاوى التي قدمها ديوان الرئاسة ضد المراسلين والإعلاميين

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الرئيس الإيراني يسحب جميع الشكاوى التي قدمها ديوان الرئاسة ضد المراسلين والإعلاميين
Reuters
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي
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طلب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يوم الأحد من سلطات بلاده سحب جميع الشكاوى التي قدمها ديوان الرئاسة ضد المراسلين والإعلاميين.

وقال رئيسي خلال إحياء ذكرى الشهيد سارمي وتهنئته بيوم الصحفي "إن الصحفيين هم جسر بين الحكومة والشعب الذي ينقل همومه للمسؤولين وآراء المسؤولين للشعب".

وتابع الرئيس: "الدعم القانوني والقضائي للإعلام من الضرورات التي لا ينبغي تركها بالكلام".

وأضاف: "لذلك أطلب من وزير العدل والمسؤولين المعنيين الآخرين بسحب جميع الشكاوى إذا كانت هناك شكوى من الشخصية الاعتبارية للحكومة ضد الصحفيين، وإذا لم تكن هناك شكوى شخصية وإمكانية إهدار حقوق الخزينة".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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