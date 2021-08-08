 
مباشر

إيران.. تعيين سياسي مستهدف بعقوبات واشنطن نائبا لرئيس الجمهورية

أخبار العالم

إيران.. تعيين سياسي مستهدف بعقوبات واشنطن نائبا لرئيس الجمهورية
CC BY 4.0 / Masoud shahrestani / Mohammad Mokhber (cropped and resized)
محمد مخبر دزفولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0cc

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، السياسي محمد مخبر دزفولي بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسبما أفادت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
شركة إيرانية لإنتاج لقاح كورونا تنفي حدوث عملية
شركة إيرانية لإنتاج لقاح كورونا تنفي حدوث عملية "تخريب أمريكية" في خطها الإنتاجي

وقبل تعيينه الأخير كان مخبر يتولى إدارة الشؤون الصحية للحرس الثوري في مدينة دزفول الإيرانية، كما أنه شارك في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، وعمل مساعد الشؤون التجارية لمؤسسة المستضعفين، إلى جانب شغله منصب المدير التنفيذي لدائرة الاتصالات في محافظة خوزستان ومساعد محافظ خوزستان.

وذكرت "العالم" أن مخبر دزفولي تولى أيضا، منذ العام 2007، رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" والتي كان أحد أعمالها إنتاج أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا هو "كوف ايران بركت".

ومطلع العام الجاري أدرجت الولايات المتحدة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني" ورئيسها محمد مخبر دزفولي في قائمتها السوداء، الأمر الذي وصفته طهران بأنه إجراء اتخذته واشنطن لمعاقبة إيران بسبب رفضها شراء اللقاحات الأمريكية المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: قناة "العالم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا