الكرملين: بوتين سيشارك في مؤتمر دولي حول تعزيز الأمن البحري

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي سيشارك، يوم غد الاثنين، في مؤتمر يعقده مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن البحري.

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية اليوم الأحد أن بوتين سيشارك يوم الاثنين، عبر نظام الفيديو كونفرانس، في مؤتمر ضمن إطار مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "تعزيز الأمن البحري: ضرورة التعاون الدولي".

وأشار الكرملين إلى أن المؤتمر المذكور يعقد بمبادرة من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند التي تترأس جلسات مجلس الأمن في شهر أغسطس الجاري.

المصدر: "نوفوستي"