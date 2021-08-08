مقتل 12 شخصا من أسرة واحدة جراء انفجار في أفغانستان

أفادت قناة "Aryana News" بأن 12 شخصا من أسرة واحدة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في ولاية باكتيا بشرق أفغانستان.

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ونقلت القناة عن أقرباء الضحايا أن المأساة وقعت أمس السبت، عندما انفجرت عبوة ناسفة تحت السيارة التي كانت تقل أعضاء الأسرة في قضاء سيد كرم. وأسفر الانفجار عن مقتل 12 شخصا، من بينهم 6 أطفال. وأصيب طفلان آخران بجروح.

ولم تتبن أي من الجماعات المسلحة الأفغانية مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: نوفوستي