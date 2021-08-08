 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا يمكن لإيران التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن

القوات الأفغانية تستهدف مواقع لطالبان بضربات جوية بجنوب البلاد

أخبار العالم

القوات الأفغانية تستهدف مواقع لطالبان بضربات جوية بجنوب البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r09i

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تنفيذ ضربات جوية على مناطق في مدينة لشكر غاه، استهدفت مواقع لمسلحي "حركة طالبان" هناك بعد استيلائهم على المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية تنفيذ ضربات جوية على مناطق في مدينة لشكر غاه، عاصمة ولاية هلمند.

إقرأ المزيد
طالبان: فرضنا سيطرتنا على ولايتين بأفغانستان
طالبان: فرضنا سيطرتنا على ولايتين بأفغانستان

وأضاف البيان أن القوات استهدفت مواقع لطالبان، وقتلت 54 مسلحا، وجرحت 23 آخرين.

في حين قال مسؤول حكومي، إن ضربات جوية دمرت مستشفى ومدرسة ثانوية في عاصمة ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وقال ماجد أخوند، نائب رئيس مجلس ولاية هلمند، إن الضربات الجوية أصابت مستشفى ومدرسة في المدينة مساء السبت.

لكنه أضاف أن المنطقة تخضع لسيطرة طالبان، لذا فأي خسائر قد تكون بسبب حركة طالبان هناك.

وتكثف نشاط حركة طالبان مع قرب إنهاء القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها من البلاد.

ومع تزايد هجمات حركة طالبان، ردت القوات الحكومية الأفغانية بضربات جوية على معاقل الحركة، بمساعدة الولايات المتحدة.

وأثار القتال مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد خان ويار، المسؤول في وزارة الصحة العامة بولاية هلمند، إن ممرضة لقت حتفها عندما أصابت غارة جوية المستشفى، كما أصيب حارس.

من جهتها قالت طالبان في بيان: "قصف الغزاة الأمريكيون ودمروا مستشفى ومدرسة في هلمند. مستشفى سفيانو، ومدرسة محمد أنور خان الثانوية تعرضتا للقصف".

المصدر: أسوشيتيد برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا