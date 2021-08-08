القوات الأفغانية تستهدف مواقع لطالبان بضربات جوية بجنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تنفيذ ضربات جوية على مناطق في مدينة لشكر غاه، استهدفت مواقع لمسلحي "حركة طالبان" هناك بعد استيلائهم على المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية تنفيذ ضربات جوية على مناطق في مدينة لشكر غاه، عاصمة ولاية هلمند.

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وأضاف البيان أن القوات استهدفت مواقع لطالبان، وقتلت 54 مسلحا، وجرحت 23 آخرين.

45 #Taliban terrorists including 3 #Pakistani affiliated to Al-Qaeda terrorist network were killed in #airstrikes conducted by #AAF on #Talib hideout at the outskirts of #Lashkargah,Helmand provincial center, last night.

Also,a large amount of their weapons & amos were destroyed — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 8, 2021

في حين قال مسؤول حكومي، إن ضربات جوية دمرت مستشفى ومدرسة ثانوية في عاصمة ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وقال ماجد أخوند، نائب رئيس مجلس ولاية هلمند، إن الضربات الجوية أصابت مستشفى ومدرسة في المدينة مساء السبت.

لكنه أضاف أن المنطقة تخضع لسيطرة طالبان، لذا فأي خسائر قد تكون بسبب حركة طالبان هناك.

وتكثف نشاط حركة طالبان مع قرب إنهاء القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها من البلاد.

ومع تزايد هجمات حركة طالبان، ردت القوات الحكومية الأفغانية بضربات جوية على معاقل الحركة، بمساعدة الولايات المتحدة.

وأثار القتال مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد خان ويار، المسؤول في وزارة الصحة العامة بولاية هلمند، إن ممرضة لقت حتفها عندما أصابت غارة جوية المستشفى، كما أصيب حارس.

من جهتها قالت طالبان في بيان: "قصف الغزاة الأمريكيون ودمروا مستشفى ومدرسة في هلمند. مستشفى سفيانو، ومدرسة محمد أنور خان الثانوية تعرضتا للقصف".

المصدر: أسوشيتيد برس