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شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية تقتل 3 مسلحين بشرق البلاد

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شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية تقتل 3 مسلحين بشرق البلاد
Reuters
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قالت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية إنها قتلت ثلاثة مسلحين في معركة بالأسلحة النارية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال غارة على مخبأهم بالقرب من مدينة لاهور الشرقية.

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وقعت مداهمة المخبأ بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن المسلحين ينتمون إلى جماعة "تحريك طالبان" الباكستانية المحظورة، وفقا لبيان موجز صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب، وتعرف المجموعة المحظورة هذه أيضا باسم "طالبان الباكستانية".

وكان الرجال الثلاثة مختبئين في منزل مستأجر بمدينة فيروزوالا، إحدى ضواحي لاهور.

ولاهور هي عاصمة إقليم البنجاب الشرقي، الذي شهد عدة هجمات للمسلحين في السنوات الأخيرة.

وقال بيان دائرة مكافحة الإرهاب إن "المسلحين الذين قتلوا يوم الأحد كانوا يخططون لشن هجمات على قوات الأمن ومواكب حداد شيعية".

وأضافت أنه "حدث تبادل لإطلاق النار خلال الغارة، قتل فيه ثلاثة مسلحين، وصادر ضباط الأمن معدات حربية من المخبأ، من بينها سترة مملوءة بالمتفجرات، وبندقيتان هجوميتان، وثلاث قنابل يدوية، ومسدسان. وتم تحديد هوية المسلحين على أنهم مواطنون أفغان".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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