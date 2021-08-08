تركيا.. مقتل 14 شخصا في ثاني حادث سير بمشاركة حافلة ركاب خلال اليومين الأخيرين

قتل 14 شخصا وأصيب 18 آخرون جراء حادث سير بمشاركة حافلة ركاب، في منطقة مدينة باليكيسير بغرب تركيا.

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وقالت السلطات المحلية: "في الساعة 4:40 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد فقد سائق حافلة الركاب، التي كانت تقوم برحلة من باليكيسير إلى إدريميت، السيطرة عليها، مما أسفر عن انقلاب الحافلة على طريق في منطقة مدينة باليكيسير. وقتل 11 شخصا في مكان الحادث، فيما توفي 3 آخرون من الركاب في المستشفيات. كما جرح 18 شخصا، وتم نقلهم إلى 5 مستشفيات".

Sputnik

وأصبح هذا الحادث ثاني أكبر حادث سير بمشاركة حافلة ركاب في تركيا خلال اليومين الأخيرين. فقد أسفر حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقع يوم أمس السبت في ولاية مانيسا بغرب تركيا، عن مقتل 9 أشخاص وجرح 30 آخرين.

المصدر: نوفوستي