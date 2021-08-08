أنظمة "الشارة الخضراء" تدخل حيز التنفيذ في إسرائيل

دخلت حيز التنفيذ أنظمة "الشارة الخضراء" الموسعة في إسرائيل، في أعقاب تدهور الحالة الوبائية، وتطبق هذه الأنظمة في معظم الأماكن العامة.

وتطبق هذه الأنظمة بغض النظر عن عدد الحضور في مختلف قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما ودور العبادة التي يتواجد فيها اكثر من خمسين مصليا.

وبموجب هذه الأنظمة لا يسمح بدخول قاعات الافراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما ودور العبادة إلا للمطعمين، والمتعافين، ومن يظهر نتائج فحص سلبية، باستثناء الأطفال دون سن الاثني عشر عاما.

كما تعاد ابتداء من اليوم الأحد إلزامية ارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة التي يتجمهر فيها اكثر من مئة شخص، وتم تشديد إجراءات الخروج من البلاد ودخولها. وفي المكاتب الحكومة يجب أن يعمل 50% من الموظفين من منازلهم.

وسيعقد رئيس الوزراء، نفتالي بينت، اليوم جلسة لبحث مسألة موعد افتتاح السنة الدراسية، وقد قال مصدر في الكابينت إنه لا ضمان لعودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة في الأول من شهر سبتمير المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

الى ذلك، ارتفع عدد مرضى الكورونا بحالة خطيرة في مستشفيات إسرائيل الى 324 شخصا، ويخضع نحو خمسين منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورُصدت أمس في إسرائيل قرابة 3850 حالة إصابة جديدة، وتوفي 14 مريضا. وتلقى حتى الآن اكثر من 420 ألف شخص جرعة التطعيم الثالثة.

المصدر: مكان