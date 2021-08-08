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"مكان": إسرائيل قاب قوسين او أدنى من أيام قتال وحالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان مستمرة

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Reuters ISRAEL-LEBANON BORDER
عناصر من الجيش الإسرائيلي ومدفعية إسرائيلية أثناء توتر على الحدود الشمالية بعد تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بأنه "في أعقاب التصعيد على الحدود مع لبنان، أصبحت إسرائيل قاب قوسين او أدنى من أيام قتال".

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وأشار المصدر الأمني إلى أن "الوضع في لبنان مقلق"، لافتا إلى أن "هناك إدراكا أنه تم فتح جبهة على الحدود". 

كما أوضح المصدر أن "إسرائيل لا نية لها في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات". 

وكشفت "مكان" أنه وبحسب معلوماتها، فإن "حالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان مستمرة".

من جهته، وفي خطاب بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006، قال الأمين العم لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن "أي غارة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها بشكل مناسب ومتناسب".

وأضاف: "كل المساحة اللبنانية ممنوع أن يتعرض لها العدو بغارة جوية، حتى في الأرض... بتقصف منقصف".

المصدر: "مكان" + RT

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