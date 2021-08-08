الفيضانات تجتاح كورويا الشمالية والسلطات تجلي آلاف السكان

أدت فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة في كوريا الشمالية الى تضرر أكثر من ألف منزل وإجلاء نحو 5 آلاف شخص، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأظهرت لقطات لقناة "كاي سي تي في" التي تديرها الدولة منازل وقد وصلت المياه الى أسطحها، إضافة الى طرق وجسور متضررة.

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وقال التقرير إنه إضافة الى المنازل والطرق، غمرت المياه "مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية" في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية، حيث انهارت سدود الأنهار.

والشهر الماضي أشارت توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية تواجه نقصا في الغذاء بنحو 860 ألف طن هذا العام، محذرة من أن البلاد قد تشهد "فترة قحط قاسية".

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم، كيم جونغ أون، "أصدر أمرا بتقديم دعم مادي ومالي وطني قوي إلى مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في حملتها للتعافي من الفيضانات".

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين في جنوب هامغيونغ ناقشوا خلال اجتماع لهم "تدابير الطوارئ لتحقيق الاستقرار على وجه السرعة في حياة الناس في المناطق المتضررة من الكارثة، وزيادة تشديد أعمال الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ وتقليل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل".

من جهته أفاد نائب رئيس وكالة الأرصاد الجوية التابعة لكوريا الشمالية، ري يونغ نام، للشبكة أنه مع تشبّع التربة، قد يتسبب هطول مزيد من الأمطار بأضرار إضافية.

وقال: "نتوقع أمطارا غزيرة حتى العاشر من أغسطس في مناطق عدة، تتركز حول منطقة الساحل الشرقي".

ونقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية، السبت، قوله إن على كل القطاعات والوحدات اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع كوارث طبيعية مسبقا".

وغالبا ما تكون وطأة الكوارث الطبيعية أشد على كوريا الشمالية المعزولة بسبب ضعف بنيتها التحتية، فيما زادت إزالة الغابات الأمور سوءا، ما جعلها عرضة للفيضانات.

والصيف الماضي تسببت سلسلة من الأعاصير المدارية التي ضربت كوريا الشمالية بفيضانات دمرت الأراضي الزراعية وآلاف المنازل.

وحذر زعيم كوريا الشمالية كيم في يونيو الماضي من حساسية وضع الإمدادات الغذائية بسبب الأضرار التي خلفتها العواصف، داعيا الى اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية.

NEW: North Korea’s ruling party held an emergency meeting to discuss disaster relief, state media reported on Sunday:



-Floods have destroyed over 1,000 homes

-Kim Jong Un delivered instructions to party secretaries

-Did not appear to visit affected areashttps://t.co/6l3fG1iv9d — NK NEWS (@nknewsorg) August 8, 2021

We revealed extensive flood damage in North Korea using satellite imagery on Weds, now KCTV admits it with video of the broken bridges, destroyed homes and fields in the same exact areas



These images are in Sinhung main town and surrounding area https://t.co/5O8rHYrfiopic.twitter.com/sl9wJxZzTx — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 6, 2021

المصدر: أ ف ب