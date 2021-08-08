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أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
احتجاجات على الإغلاق العام في أستراليا
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أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر الولايات في أستراليا، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت السلطات الصحية في الولاية إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها مكتسبة محليا، في ظل إغلاق صارم لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي لاحتواء تفشي طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت في الهند.

ودخلت فيكتوريا التي يقطنها حوالي 7 ملايين شخص، مساء الخميس الماضي، في سادس إغلاق عام لها منذ بدء الوباء، بعد أسابيع فقط من خروجها من الإغلاق العام الأخير.

المصدر: "رويترز"

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