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مصرع 5 أطفال في حريق داخل مسكنهم بولاية إلينوي الأمريكية

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مصرع 5 أطفال في حريق داخل مسكنهم بولاية إلينوي الأمريكية
Reuters CLH/JK/BRV
صورة تعبيرية
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لقي 5 أطفال مصرعهم، يوم السبت، بعد اندلاع حريق داخل شقتهم في منطقة "إيست سانت لويس" بولاية إلينوي الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن السلطات الأمريكية عثرت على طفلين متوفين بالفعل حين دخولها الشقة و3 آخرين كانوا قد فقدوا الوعي قبل مجيئهم.

وأضافت أن اثنين من الأطفال جرى الإعلان عن وفاتهم بمجرد نقلهم إلى الخارج، والثالث توفي في المستشفى، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين عامين وتسعة.

المصدر: "فوكس نيوز"

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