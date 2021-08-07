البرازيل تسجل 990 وفاة وأكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم السبت، تسجيل 43033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم رصد 990 وفاة إضافية بالمرض.

وسجلت البلاد حتى الآن 20151779 إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 562752 حالة وفقا لبيانات الوزارة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الوفاة بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"