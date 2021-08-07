الشرطة الإثيوبية تعلن ضبط 56 قنطارا من الحشيش

أفادت الشرطة الإثيوبية بحجز 56 قنطارا من الحشيش في بلدة حميرة بمنطقة ولقايت طيجدي في اليومين الماضيين، وفقا لما ذكرته إدارة شرطة المنطقة.

وكشفت الشرطة أنها ضبطت الحشيش في عملية تفتيش نفذتها بالتعاون مع سكان البلدة خلال اليومين الماضيين.

وبحسب إدارة الشرطة، تم ضبط المخدرات غير المشروعة مخبأة في شاحنة محملة بقصب السكر، كما تم اعتقال المشتبه بهم ويجري التحقيق لمعرفة مصدر المخدرات.

وقال رئيس وحدة الوقاية الجنائية في دائرة شرطة المنطقة، أتينكوت أيالو، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي" تستخدم جنودا من الأطفال في "أعمالها الاستفزازية في منطقتي أمهار وعفر من خلال تعاطيهم مثل هذه المخدرات".

وأشار إلى أن "الجماعة الإرهابية" معروفة بتورطها في تهريب المخدرات بعدة مناطق.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية