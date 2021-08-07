ألمانيا...1200 مشارك في مظاهرة احتجاجا على مسيرة لـ"النازيين الجدد" في فايمار

شارك حوالي 1200 شخص في مظاهرة مضادة لمسيرة لـ"النازيين الجدد" في مدينة فايمار شرق ألمانيا.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه "تنظيم المظاهرة في وسط المدينة تم بدعوة من تحالف يضم عدة جهات".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "نحو 120 شخصا شاركوا في المسيرة اليمينية المتطرفة".

وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة في فايمار، وبينهم قوات من ولايتي بافاريا وسكسونيا السفلى، إلى جانب الشرطة الاتحادية التي أعلنت إجراء فحص على المسافرين بالسكك الحديد.

وتحدثت الشرطة عن عدة محاولات قام بها متظاهرون في المظاهرة المضادة للوصول إلى المسيرة اليمينية.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن "حوالي 25 عنصر شرطة من ولاية سكسونيا السفلى تعرضوا للهجوم".

وفي بعض الحالات، انتهك المتظاهرون في المظاهرة المناهضة أيضا الحظر المفروض على ارتداء الكمامات.

المصدر: "د ب أ"