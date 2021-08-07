"روبرت كوخ": اللقاح أنقذ حياة نحو 38 ألف شخص في ألمانيا

أفاد معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض في ألمانيا، يوم السبت، بأن لقاحات فيروس كورونا أنقذت حياة أكثر من 38 ألف شخص في البلاد.

وقال المعهد إنه وفقا لحسابات نماذج المحاكاة، حافظت حملة التطعيم في الأشهر الستة ونصف الماضية أيضا على بقاء 76 ألف مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 خارج المستشفيات، وحوالي 20 ألف شخص خارج وحدات العناية المركزة.

كما ذكر المعهد أن حملة التطعيم في ألمانيا منعت أكثر من 706 آلاف حالة إصابة مؤكدة هذا العام.

وأضاف المعهد في بيان أن "الفعالية العالية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 تظهر أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة".

وبدأت ألمانيا في تطعيم السكان ضد الفيروس أواخر عام 2020، حيث تم تطعيم أكثر من 45 مليون شخص بشكل كامل، أي 54.5 بالمائة من السكان.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان السبت إن حوالي 51.8 مليون، أو 62.3 بالمائة، تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

المصدر: "أسوشيتد برس"