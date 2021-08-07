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إيطاليا.. انتخاب جوزيبي كونتي زعيما لحركة "خمس نجوم"

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إيطاليا.. انتخاب جوزيبي كونتي زعيما لحركة
Reuters REMO CASILLI
رئيس حركة "خمس نجوم" الإيطالية جوزيبي كونتي
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بدأ رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي ممارسة مهامه رسميا رئيسا جديدا لحركة "خمس نجوم" التي تشكل الأكثرية في البرلمان.

وفي تصريح لصحيفة "إيل فاتو كوتيديانو"، تعهد كونتي بمواصلة دعم ماريو دراغي الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير الماضي، التي تسعى لإخراج البلاد من أزمة كورونا.

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وقال إن "الحزب سيعمل على تقديم الدعم لحكومة دولة لم تخرج بعد من حالة الطوارئ الصحية".

ووعد بترك بصمته في الحكومة التي ضمت أغلبية الأحزاب السياسية الرئيسية.

وكانت الحركة رشحت كونتي أستاذ القانون السابق الذي استقال من رئاسة الوزراء في يناير لهذا المنصب، لكن مشاكل وانقسامات أرجأت انتخابه.

المصدر: "أ ف ب"

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