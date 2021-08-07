باكستان تعتقل صحفيين بسبب "محتوى فاضح"

احتجزت السلطات الباكستانية لفترة وجيزة صحفيين بارزين في مدينة لاهور شرقي البلاد، اليوم السبت، ما أثار إدانة من نشطاء حقوق الإنسان وقادة سياسيين ووسائل إعلام في البلاد.

وقال مسؤول بارز في وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية إن أمير مير وعمران شوكت اعتقلا بعد نشرهما "محتوى فاضحا" على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزيرا إلى التقدم بشكوى.

وقال بابار بخت قريشي من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية: "قاما بتحميل محتوى فاضح على موقع يوتيوب ويتم استجوابهما بشأن شكوى قدمها الوزير مراد سعيد".

وفي وقت لاحق، أصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية بيانا أعلنت فيه الإفراج عن الاثنين بكفالة بعد استجوابهما، وأن الاتهامات سوف تقدم في وقت لاحق إلى المحكمة.

وكان المقطع المصور المعني نقاشا غير رسمي على طاولة مستديرة حيث تحدث الصحفيون عن دور الجيش في السياسة والقضاء في باكستان.

وفي بيان على "تويتر"، نددت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية بالاعتقالات، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بـ "الممارسة الشائنة" التي تهدد حرية الصحافة.

المصدر: "أسوشيتد برس"