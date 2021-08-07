تركيا.. محتجون يحاولون قطع بث قناة "هالك" خلال تغطيتها للحرائق

اقتحمت مجموعة من المواطنين الأتراك مكان تصوير أحد برامج قناة "هالك تي في"، أمس الجمعة، وحاولوا التشويش على البث بحجة أن القناة "لا تنقل الحقيقة".

وخلال بث مباشر من حديقة في منطقة إيتشميلير في موغلا، إحدى أكثر المناطق تضررا من حرائق الغابات، وبينما كان مقدم البرنامج غوكمين كراداغ يستضيف الصحافيين إسماعيل سايماز ومراد أغيريل والمحامي سليم شين، لمناقشة تعامل الحكومة التركية مع الحرائق، اقتحمت مجموعة من 5 أشخاص الموقع وبدأ أفرادها بالصراخ: "لن نسمح لكم بالاستمرار بهذا البث. أنتم لا تقولون الحقيقة".

وكانت السلطات التركية أعلنت إخماد أكبر الحرائق جنوب غربي البلاد، ليصل إجمالي الحرائق التي تمت السيطرة عليها إلى 209.

وفيما تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على ما تبقى من حرائق، يتوقع اقتصاديون خسائر بملايين الدولارات، ناهيك عن الأضرار البيئية.

Halk Tv yayını bastılar ve ‘’yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz’’ diyerek yayın ekibine saldırdılar pic.twitter.com/jRKMtSlDwE — Murat AĞIREL (@muratagirel) August 5, 2021

المصدر: وسائل إعلام تركية