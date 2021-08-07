الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على متسلل من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن اعتقال شخص تسلل من الحدود الشمالية من جهة لبنان، ويخضع الآن للتحقيق.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن متسللا لبنانيا كانت يتجول بين منطقتي العراميش والنواقير الحدويتين وقع في قبضة القوات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لا خوف من أي حدث أمني.

وكان مراسل RT في لبنان قد أكد أن الهدوء يخيم يوم السبت على المناطق الجنوبية اللبنانية، مشيرا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا بعد أن شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان يوم الجمعة، توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي شن الجمعة للمرة الثانية في أسبوع، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه "حزب الله".

المصدر: وسائل إعلام عبرية