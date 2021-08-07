 
مباشر

فرنسا.. متوسط عمر مرضى كورونا في المستشفيات ينزل إلى 57 عاما

أخبار العالم

فرنسا.. متوسط عمر مرضى كورونا في المستشفيات ينزل إلى 57 عاما
AFP /FW1F/David Holmes
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r041

أفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد تستقبل عددا متزايدا من مرضى كورونا الشباب، إثر تفشي متحور "دلتا".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن الدكتور فرحات مزياني من مستشفى بستراسبورغ قوله: "لدينا الآن سيدة لم تتجاوز الأربعين عاما في وحدات العناية المركزة، كما استقبلنا شابا عمره 33 عاما ولا يعاني من أمراض مزمنة".

وقالت الدكتورة إيريكا بارمونتييه، من أحد مستشفيات مدينة ليل: "موجات التفشي تتوالى لكن المرضى من الشباب الآن وحياتهم مهددة".

وعلى عكس الموجة الأولى حيث كان متوسط ​​عمر المرضى في المستشفيات 68 عاما، ثم 72 عاما خلال الموجة الثانية، انخفض متوسط عمر المرضى الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 57 عاما في الموجة الحالية.

المصدر: "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا