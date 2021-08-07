عالم بريطاني يستبعد أي عمليات إغلاق مستقبلية في بلاده

قال عالم بريطاني إنه من غير المرجح أن تحتاج المملكة المتحدة إلى عمليات إغلاق في المستقبل، على الرغم من أن الإصابات الجديدة بكورونا قد ترتفع بشكل كبير مع زيادة التفاعلات الاجتماعية.

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وأضاف البروفيسور نيل فيرغسون، خبير الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، لصحيفة "التايمز" إنه من المرجح أن تنتقل بريطانيا إلى وضع يمكن فيه إدارة المرض عن طريق التطعيمات، بدلا من إجراءات التقييد، مثل الإغلاق.

وتابع: "لن أستبعد ذلك تماما، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن نحتاج إلى إغلاق جديد أو حتى إجراءات تباعد اجتماعي من النوع الذي لدينا حتى الآن، وعلينا أن نحذر، بالطبع إذا تغير الفيروس بشكل كبير".

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة أن أحدث موجة من تفشي الفيروس في المملكة المتحدة قد تراجعت مع انخفاض عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في معظم أنحاء البلاد.

وأبلغت الحكومة البريطانية عن 31808 إصابات جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة يوم الجمعة، بانخفاض قدره 42٪ عن ذروة الموجة الثالثة في منتصف يوليو.

المصدر: "أسوشيتد برس"