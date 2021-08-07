جولة جديدة من الاحتجاجات على "الشهادة الصحية" في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت جولة جديدة من الاحتجاجات على "الشهادة الصحية" المفروضة بقرار من رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

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وأوردت وكالة "نوفوستي" أن المتظاهرين وبينهم بعض نشطاء حركة "السترات الصفراء" انطلقوا في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر من محطة مترو "بون دي نويي" باتجاه ساحة شاتليه، وهم يهتفون "الحرية!" و"لا نريد شهادتك الصحية يا ماكرون!"

ويوم الخميس الماضي وافق المجلس الدستوري الفرنسي على توسيع تطبيق الشهادة الصحية التي توثق تلقي حاملها اللقاح ضد فيروس كورونا، أو سلبية فحصه، أي عدم إصابته بمرض "كوفيد-19"، على أن يبدأ سريان الشهادة الموسع نطاقها اعتبارا من 9 أغسطس.

واعتبارا من 21 يوليو أصبح تقديم "الشهادة الصحية" إلزاميا بفرنسا، لدى زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما والمهرجانات والحدائق العامة ومدن الترفيه.

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن فرض التطعيم الإلزامي على جميع الأطباء والعاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وتشهد فرنسا كل نهاية أسبوع مظاهرات احتجاجا على "الشهادة الصحية". والسبت الماضي 31 يوليو شارك فيها أكثر من 204 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، بينهم حوالي 14250 في باريس.

المصدر: "نوفوستي"