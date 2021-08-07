ماكرون يتحدث هاتفيا مع سعيد: تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل التحديات

أعلن قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث اليوم السبت هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد.

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وأوضح بيان "الإليزيه" أن "الرئيس الفرنسي أكد لنظيره التونسي وقوف فرنسا إلى جانب تونس والشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة، من أجل سيادتها وحريتها".

وأضاف البيان الفرنسي: "أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها"، مؤكدا أن "تونس يمكنها أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة كل هذه التحديات".

المصدر: "رويترز"