رئيس الوزراء اليوناني: الوضع مع حرائق الغابات في البلاد يتحسن  

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الوضع مع حرائق الغابات في البلاد يتحسن قليلا، ووعد بجعل مسألة إعادة إعمار المناطق المنكوبة مهمة سياسية رئيسية بالنسبة له.

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وزار ميتسوتاكيس صباح اليوم السبت مركز التنسيق الموحد لعمليات مكافحة الحرائق، حيث شكر رجال الإطفاء والمتطوعين ورجال الأمن وخفر السواحل لجهودهم المضنية التي بذلوها الليلة الماضية من أجل السيطرة على جبهات النيران الكبيرة في أتيكا وإيفيا وغيرها.

وقال ميتسوتاكينس: "إن الوضع اليوم أفضل قليلا مما كان عليه أمس. ويجب علينا أن نبذل كل جهودنا للحد من انتشار الحرائق ومنع خطر إعادة الاشتعال".

وأضاف: "أريد أن أعبر عن تعازي العميقة لما حدث. كما أريد أن أؤكد للجميع مرة أخرى أن إعادة الإعمار ستكون مهمة سياسية أولية بالنسبة لي"، متوعدا أيضا بإحياء الغابات التي التهمتها النيران.

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من جانبها أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حرائق الغابات المشتعلة في جزيرة إيفيا تنتشر في عدة اتجاهات، معلنة أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء سكان القرى من منازلهم على متن العبارات، بسبب اقتراب النيران منها .

وقالت السلطات المحلية إن الحرائق دمرت المئات من المنازل وأكثر من 30 ألف هكتار من الغابات.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بمغادرة سكان الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا. وتدل المعلومات الرسمية على أن أكثر من 150 حريقا كبيرا لا تزال تشتعل حاليا في اليونان، وقد أسفرت الحرائق عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

المصدر: نوفوستي