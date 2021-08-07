تكريم الأطباء الروس في قاعدة حميميم لما قدموه من خدمات للعسكريين والسكان المحليين (فيديو)

في اليوم العالمي لـ"أطباء من أجل السلام"، حصل مسعفون عسكريون في قاعدة حميميم الجوية الروسية بسوريا على جوائز، لما قدموه من خدمات ليس فقط للعسكريين، ولكن للسكان المحليين أيضا.

حصل المسعفون العسكريون الروس من وحدة طبية ذات أغراض خاصة على جوائز من قائد القوات الروسية في سوريا، يفغيني نيكيفوروف.

وأعرب نيكيفوروف عن شكره لهم لما قدموه في ظروف مناخية قاسية في ظل الحرب التي عاشتها ولا تزال تعيشها سوريا.

وقدم الأطباء الروس في قاعدة حميم خدمات طبية لأكثر من 200 ألف شخص من السكان المحليين خلال الأشهر الستة الماضية، نصفهم من الأطفال.

تُظهر هذه اللقطات إحدى هذه الأعمال الإنسانية، في محافظة الحسكة، حيث لا يمكن للمرضى الذهاب إلى الأطباء المحليين، لمجرد أنهم غير موجودين هناك، وباتت الطريقة الوحيدة لتلقي العاج هي الحصول على موعد مع الأطباء الروس الذين زاروا 20 منطقة في البلاد.

يقضي الأطباء الروس في سوريا شهورا طويلة بعيدا عن منازلهم وأسرهم، لمساعدة الجرحى والمرضى.

لا تثني الحرب الأطباء عن إنقاذ حياة الآخرين، ما يدفعهم أحيانا للتضحية بأرواحهم.

المصدر: RT