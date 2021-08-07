القبض على مهاجم قطار طوكيو والشرطة تكشف عن دوافعه (فيديو)

أفادت وسائل إعلام يابانية، بإصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين على ركاب قطار بطوكيو، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل الذي أصاب 10 أشخاص في هجوم بسكين على قطار ركاب قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قال للشرطة إنه غضب عندما رأى نساء "بدت عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما.

وأصيب أحد الضحايا، وهي طالبة جامعية، بجروح خطيرة، بينما أصيب الباقون بجروح أقل خطورة.

وذكرت صحيفة سانكي أن المشتبه به قال للشرطة: "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة، وأي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس لديهم أي شيء آخر يشاركونه بشأن تفاصيل القضية عندما سئلوا عن تقارير وسائل الإعلام يوم السبت.

جرائم العنف نادرة في اليابان، لكن كانت هناك سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

في يونيو 2008 ، اقتحم رجل في شاحنة خفيفة حشدًا من الناس في منطقة أكيهابارا الشعبية ثم قفز من الشاحنة وبدأ في طعن المارة ، مخلفًا سبعة قتلى.

#Breaking

At least four people injured in stabbing attack on commuter train in #Tokyo, suspect at large.#TokyoOlympicspic.twitter.com/42uBrWa0xe — ZionWarrior (@ZionWarrior6) August 6, 2021

I saw this breaking news last night #Japanhttps://t.co/ZLGNB7lnX8 — BDT87 (@BDT87) August 6, 2021

المصدر: تويتر، رويترز