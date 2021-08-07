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دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا بإصابات ووفيات كورونا

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دولة آسيوية تسجل رقما قياسيا بإصابات ووفيات كورونا
Reuters SOE ZEYA TUN
مسؤولة صحة عامة في تايلاند
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كشفت إدارة مكافحة الفيروس في تايلاند، عن تسجيل رقم قياسي في كل من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بالبلاد، خلال آخر 24 ساعة.

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وأعلنت إدارة مكافحة الفيروس في تايلاند، اليوم السبت، عن تسجيل 21838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و212 وفاة بسبب هذا الفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وبهذه الإحصاءات، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذا البلد إلى 736522 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات  6066 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة العام الماضي.

المصدر: "رويترز"

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