المكسيك.. العاصمة ميكسكو سيتي وست ولايات في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

أصدرت مكسيكو سيتي وست ولايات مكسيكية (من أصل 32 ولاية) تحذيرا باللون الأحمر، بعدما ارتفعت إصابات كوفيد – 19 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية إن درجة التحذير في العاصمة وصلت للون "الأحمر" في نظام تحذير مرمز بالألوان للوباء، لكن مسؤولي مكسيكو سيتي زعموا أنهم ما زالوا في المستوى البرتقالي، ما يسمح بنشاط تجاري أوسع.

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من جهتها قالت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم: "لا نعتقد أنه يجب علينا إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بل علينا تسريع وتيرة التطعيم".

وحتى أمس الجمعة، سجلت المكسيك أكثر من 144 ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني، بزيادة 4.6 بالمائة عن الذروة السابقة التي حدثت في يناير.

وشهدت البلاد 243733 حالة وفاة مؤكدة لأشخاص تم اختبارهم، لكن الدولة لا تقوم بالكثير من الاختبارات، وتشير دراسات شهادات الوفاة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يقترب من 370 ألفا.

ويعيش ما يقرب من ربع مناطق البلاد الآن في أعلى مستوى من التأهب، الأمر الذي يتطلب إغلاق بعض الأعمال غير الأساسية وإجبار الآخرين على خدمة عدد أقل من الزبائن في وقت واحد.

المصدر: أسوشيتيد برس