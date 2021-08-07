الجيش الأفغاني يعلن مقتل حاكم ولاية نمروز المعين من قبل "طالبان" والحركة تنفي

قال الجيش الأفغاني إنه قضى على، عابد مولوي، الذي كان يعتبر "حاكم الظل" لـ"طالبان" في ولاية نمروز بجنوب غرب البلاد.

وذكر الفيلق 215 التابع للجيش الأفغاني على "تويتر"، أن عابد مولوي قتل في عملية للقوات الجوية، مع 275 مسلحا من حركة "طالبان".

من جانبها نفت حركة "طالبان" في تصريح لوكالة "نوفوستي" صحة هذه المعلومة.

هذا وقد سيطر مسلحو حركة "طالبان" أمس الجمعة، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي