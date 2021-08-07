أوزبكستان تلجأ للمسيرات الروسية لرصد حدودها مع أفغانستان

أجرت القوات المسلحة الأوزبكستانية استطلاعا جويا باستخدام طائرات مسيرة عن بعد روسية الصنع، في إطار مناوراتها العسكرية المشتركة مع روسيا، والتي جرت بالقرب من الحدود الأفغانية.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع: "استخدم العسكريون ورجال الأمن الأوزبكيون في المناورات المسيرات الروسية من طراز "ZALA 421-16E" التي تم توريدها إلى هذه الجمهورية وفق العقد الموقع. وتستخدم هذه الأجهزة لإجراء الاستطلاع الجوي البصري".

وأضاف أن "استخدام الطائرات بدون طيار عالية التقنية التي بدأته قوات الأمن والجيش الأوزبكستاني سيوفر نوعية جديدة من الاستطلاع ومراقبة الوضع، بما في ذلك في إطار ممارسة الإجراءات لمكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن هذه المسيرات تسمح بدراسة وتحليل المعلومات التي حصلت عليها، على متن المسيرة نفسها، مما يقلل وقت اتخاذ القرار اللازم.

أجرى العسكريون الروس والأوزبكستانيون، على خلفية تصعيد حدة التوتر في منطقة آسيا الوسطى، المناورات التكتيكية المشتركة "الجنوب-2021". وجرت المناورات في منطقة سورخاندارينسك الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

وشارك في المناورات نحو 1.5 ألف عسكري من البلدين ونحو 200 وحدة من المعدات العسكرية و4 طائرات من طراز "تو-22 ام 3" تابعة للقوات الجوية الروسية.

وصرح رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، في ختام المناورات أن العسكريين الروس والأوزبكيين أظهروا المستوى العالي من تدريبهم القتالي وتنسيق الإجراءات.

المصدر: نوفوستي