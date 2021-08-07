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الصين تسجل 107إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 124 قبل يوم

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الصين تسجل 107إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 124 قبل يوم
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا ومقارنة مع 80 إصابة أمس الجمعة.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 انخفاضا ومقارنة مع 58 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93605 إصابات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز

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