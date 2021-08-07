الولايات المتحدة.. تغريم ناشطة مناهضة للمسلمين بـ125 ألف دولار

حكم قاض أمريكي على الناشطة المناهضة للمسلمين، لورا لومر، بدفع 125 ألف دولار لتغطية تكاليف المحاكمة، بعد أن خسرت دعوى ضد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أحد الناشطين على مواقع التواصل تمكن من إقناع لومر برفع دعوى قضائية ضد فرع فلوريدا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، بدعوى أن المجلس تآمر مع "تويتر" لحظرها من الموقع سنة 2018.

وإثر ذلك، رفعت لومر الدعوى وزعمت أن مجلس العلاقات قد تآمر مع "تويتر" لاتخاذ إجراءات أدت إلى انتهاك حقوقها.

ورفض قاض فيدرالي هذه الادعاءات في أواخر العام الماضي ولكنها استأنفت الحكم، ليقرر القاضي الجديد بأن القضية لا تستند إلى أي حقائق أو أدلة، وحكم عليها بدفع 125 ألف دولار لتغطية الرسوم القانونية والتكاليف التي تكبدها مجلس العلاقات الإسلامية.

يذكر أن لومر محظورة أيضا على منصات "كلاب هاوس" و"أوبر" و"ليفت" بسبب منشوراتها العنصرية تجاه المسلمين.

المصدر: Mashable