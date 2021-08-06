مقتل أفراد طائرة تحطمت في ألاسكا الأمريكية

أعلن خفر السواحل الأمريكي مقتل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة سقطت جنوب شرقي ألاسكا وعثرت مروحية تابعه له على حطامها.

وقال خفر السواحل في بيان إن حطام الطائرة كان على بعد 13 كيلومترا شمال شرق كيتشيكان التي تحيط بها غابات ومرتفعات صخرية.

وأوضح أن الطائرة سياحية وكانت مخصصة لمشاهدة معالم المدينة.

وأنزلت المروحية التابعة لخفر السواحل سباحي إنقاذ إلى الموقع، إلا أنهم لم يبلغوا عن أي ناجين، كما لم يتم الكشف عن هويات القتلى.

المصدر: وكالات